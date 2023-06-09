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Сегодня, 16:01

Кечинов — о состоянии Гаврилова: «На данный момент о выписке и речи нет»

Алина Савинова
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Бывший форвард «Спартака» Валерий Кечинов поделился подробностями о состоянии госпитализированного Юрия Гаврилова.

«Операция Юрия Васильевича [Гаврилова] прошла успешно. Сегодня должны перевести в общую палату. Настрой у него хороший. Предстоит пройти курс восстановления. Все будет зависеть от курса, потому что каждый организм индивидуален. На данный момент о выписке и речи нет», — цитирует Кечинова Sport24.

30 мая стало известно, что Гаврилов попал в реанимацию, позднее выяснилось, что он перенес инсульт. 7 июня ветерану «Спартака» провели операцию на сонной артерии.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-09-na-dannyy-moment-o-vypiske-i-rechi-net-kechinov-o-sostoyanii-gavrilova
Валерий Кечинов
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