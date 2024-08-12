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Сегодня, 16:02

Кечинов — о ничьей «Спартака»: «Если «Ахмат» и с «Зенитом» так сыграет, то и питерцам будет непросто»

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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов в комментарии «СЭ» подвел итоги матча 4-го тура РПЛ между красно-белыми и «Ахматом».

«Немного неожиданный для меня результат. Не могу сказать, что «Спартак» играл плохо. Первый тайм так вообще получился неплохой и по контролю мяча, и по взаимодействию футболистов. Единственное, чего не хватало, так это хорошего удара и, очевидно, забитого мяча: то во вратаря попадали, то мимо ворот били. Во втором же тайме команда начала похуже играть. Дали «Ахмату» возможность создавать комбинации и атаковать. Но если судить строго, то стопроцентных моментов не было ни у одной команды», — сказал Кечинов «СЭ»

Бывший игрок красно-белых также поделился мнением об игре «Ахмата».

«Можно сказать, что «Ахмат» изначально избрал тактику, чтобы не проиграть. Вообще любой команде будет непросто играть против такой тактики. Если «Ахмат» и с «Зенитом» так сыграет, то и питерцам будет непросто. Всегда очень сложно играть, когда у соперника насыщенная оборона и полузащитники с нападающими активно участвуют в отборе мяча», — добавил Кечинов.

«Спартак» с 7 очками занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Ахмат» с 3 очками — на 14-й строчке.

Денис Сафронов

Валерий Кечинов
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
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