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РПЛ

Сегодня, 18:35

Кечинов считает, что ЦСКА займет вторую строчку по итогам сезона

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный эксперт Валерий Кечинов поделился мнением о медальной гонке в РПЛ.

«Скорее всего, ЦСКА станет вторым, потому что армейцы играют с «Ростовом» дома. «Спартаку» очень тяжело будет в Самаре, и я думаю, там получится ничья. У «Крыльев Советов» тяжелое положение. Они в родных стенах будут упираться. Плюс эта команда очень симпатичная, с поставленной игрой. Поэтому, если красно-белые наберут там одно очко, то останутся на третьем месте. А «Ростов» будет четвертым. Есть ли у «Ростова» козыри в противостоянии с ЦСКА? Хорошая игра в обороне, плюс впереди есть, кому забить, даже в отсутствие травмированного Комличенко. В последней встрече молодой нападающий Голенков забил два мяча. Там есть и опытные, хорошие футболисты, которые определяют игру команды: Байрамян, Глебов, который вызывается в сборную России. Но опять-таки, бросается в глаза, что силенки у них заканчиваются», — приводит слова Кечинова «Евро-Футбол.Ру».

Перед финальным туром ЦСКА занимает вторую сточку в турнирной таблице РПЛ, набрав 55 очков. «Спартак» — третий (54 очка). На четвертом месте находится «Ростов» (53 очка).

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005143007_kechinov_cska_stanet_vtoryim_no_legko_s_rostovom_armeycam_ne_budet
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