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Сегодня, 21:33

Кечинов считает, что футболисты «Спартака» сделали из Майги Лионеля Месси

Екатерина Звенигородская
Корреспондент

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу красно-белых над «Нижним Новгородом» в 11-м туре РПЛ (2:1).

«Тяжелейшая игра. «Спартак» имел преимущество в первом тайме, но не хватало забитого мяча. Пропустили гол, сделав из игрока «Нижнего Новгорода» Лионеля Месси. Но чувствовалось, что «Спартак» отыграется. У команды появилась уверенность, появился характер, за счет этого добываются такие победы. Плюс идет игра у Промеса. Критиковали Николсона, но игру нападающего характеризуют результативные действия. Возможно, он был незаметен сегодня, но он напрягал оборону и забил гол, который переломил исход встречи», — сказал Кечинов корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

«Спартак» набрал 22 очка и поднялся на четвертую строчку в чемпионате России, «Нижний Новгород» (12 очков) занимает 10-е место.

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