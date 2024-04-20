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Сегодня, 18:48

Кечинов считает, что Карпин будет мотивировать игроков «Ростова» с удвоенной силой на матч со «Спартаком»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча красно-белых против «Ростова» в 25-м туре РПЛ. По его мнению, ростовчане являются фаворитами этой встречи.

«Ростов» сейчас на ходу, причем, на очень приличном ходу, а «Спартак» — наоборот, совершенно разбалансирован. Даже то, что в Петербурге на кубок сыграли с «Зенитом» 0:0, ни о чем не говорит. Игра в чемпионате будет совсем другая. И, конечно, «Ростов» в этой встрече будет фаворитом, они играют дома. Будет ли для Карпина этот матч значить что-то особое? Однозначно, будет. Карпин вообще максималист по жизни, на каждую игру настраивает команду на 100%. А сейчас, наверное, будет мотивировать своих игроков вдвойне. К тому же, у «Ростова» есть хороший шанс приблизиться к группе команд, которые борются за призовые места», — приводит «РБ Спорт» слова Кечинова.

Матч «Ростова» и «Спартака» в 25-м туре чемпионата России пройдет в воскресенье, 21 апреля. Начало — в 20.30 по московскому времени.

 

Источник: РБ Спорт
Валерий Кечинов
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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