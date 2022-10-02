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Сегодня, 16:26

Кечинов считает, что Литвинов сможет стать лидером «Спартака»

Мария Гусева

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о защитнике красно-белых Руслане Литвинове.

— Может ли Литвинов перейти в «Реал Мадрид»?

— Руслан — парень с задатками. У него есть определенные качества, за счет которых он играет в основе «Спартака». Если он дальше будет в себе их развивать, и наладятся отношения между Россией и Европой, то все может быть. Руслану надо стремиться к этому.

— Литвинов — это будущий лидер «Спартака»?

— Безусловно, но ему еще есть куда расти. Джикия рано или поздно уйдет, поэтому Литвинову надо уже сейчас становиться лидером, — приводит «РБ Спорт» слова Кечинова.

Литвинов — воспитанник спартаковской Академии. В 2018 году он стал привлекаться к матчам «Спартака-2». В ноябре 2020 года игрок дебютировал за основную команду в матче Кубка России против «Енисея» (0:1).

В текущем сезоне 21-летний Литвинов провел за красно-белых 12 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-kechinov-litvinov-mozhet-stat-liderom-spartaka-i-perejti-v-real/
Валерий Кечинов
Руслан Литвинов
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