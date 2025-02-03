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Сегодня, 17:05

Кечинов: «Переживать за свое место в воротах Максименко абсолютно не надо»

Сергей Ярошенко
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Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о том, стоит ли Александру Максименко переживать за свое место в воротах после подписания красно-белыми голкипера ЦСКА Ильи Помазуна.

— Переживать на свое место в основном составе Александру Максименко абсолютно не надо, но конкуренция нужна любому игроку. Потому что без конкуренции он не растет, не прогрессирует, а успокаивается и теряет вот эту мотивацию. И отсюда начинается регресс. После ухода Селихова в любом случае «Спартаку» надо было найти хорошего вратаря, который бы составил конкуренцию Максименко.

— То есть, оцениваете такую покупку позитивно?

— Да, Помазун — хороший вратарь, я видел его матчи и за ЦСКА, и за «Урал», он выручал. Фактурный. Надеюсь, что если что-то, не дай бог, случится с Максименко, Илья займет место в воротах, и мы не заметим потерю нашего основного голкипера, — цитирует Кечинова «РБ Спорт».

2 февраля «Спартак» объявил о заключении контракта с 28-летним голкипером на 2,5 года.

Источник: РБ Спорт
Александр Максименко
Валерий Кечинов
Илья Помазун
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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