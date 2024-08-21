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Сегодня, 15:13

Кечинов считает, что настоящий уровень «Спартака» станет ясен в игре с «Зенитом»

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Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов в комментарии «СЭ» поделился ожиданиями от матча команды с «Зенитом» в рамках 6-го тура РПЛ.

«Очень жду эту игру, чтобы понять, насколько серьезный уровень у «Спартака». Сейчас у «Зенита» серьезнейшие потери в виде двух системообразующих игроков — Вендела и Глушенкова, что, конечно же, является огромным подспорьем для «Спартака».

Тем не менее, для команды это будет тяжелейший матч. Но и интересный, так как мы наконец-то сможем увидеть настоящий уровень «Спартака». Потому что он может быть виден только в таких играх. Надеюсь, что «Спартак», который набрал хороший ход, не спасует перед «Зенитом» в Питере, и покажет тот же футбол, что и в последних играх», — сказал Кечинов «СЭ».

«Зенит» сыграет со «Спартаком» 24 августа в Санкт-Петербурге, начало — в 17.30 по московскому времени.

После 5-го тура «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков. «Спартак» с 10 баллами находится на 4-м месте.

Денис Сафронов

Валерий Кечинов
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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