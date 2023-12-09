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РПЛ

Сегодня, 18:18

Кечинов считает, что нет смысла менять главного тренера «Спартака» в межсезонье

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов в комментарии для «СЭ» рассказал, стоит ли красно-белым увольнять главного тренера Гильермо Абаскаля во время зимней паузы.

«Нужно дождаться конца сезона, чтобы понять, куда с этим тренером «Спартак» идет. Либо вперед, либо назад. Либо топчится на месте, что тоже не очень хорошо. Сейчас дергаться в эту паузу и искать нового тренера нет смысла. Надо дождаться конца чемпионата», — сказал Кечинов «СЭ».

«Спартак» по итогам 18 туров занимает 5-е место, набрав 30 очков. 2 марта 2024 года «Спартак» сыграет в гостях с «Зенитом» в 19-м туре РПЛ.

Гильермо Абаскаль. «Спартак» не будет подавать апелляцию на решение о дисквалификации Абаскаля
Валерий Кечинов
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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