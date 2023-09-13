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РПЛ

13 сентября, 23:33

Кечинов: «Наш чемпионат деградирует — надо серьезно думать об уходе в Азию»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на слова главного тренера сборной России Валерия Карпина о том, что российским игрокам надо уезжать в Европу.

«Он говорит о том, что наш чемпионат деградирует, в нем футболисты не растут. Карпин именно это и хотел сказать. Наш чемпионат — слабый, даже тот же турецкий сейчас гораздо сильнее РПЛ», — приводит «РБ Спорт» слова Кечинова.

Также он поделился мнением о том, нужно ли РФС уходить в Азию.

«Думать об этом в любом случае надо. Сейчас нет понимания, когда мы вернемся в УЕФА. Потому что без официальных международных игр мы не будем расти, будем видеть то, что происходит сейчас. И если есть понимание, что в ближайшие десять лет нам в Европе ничего не светит, надо серьезно думать об уходе в Азию», — добавил специалист.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

В конце прошлого года исполком РФС несколько раз собирался для обсуждения вопроса перехода в Азиатскую конфедерацию, однако не принял окончательного решения.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-kechinov-nash-futbol-degradiruet-nado-ser-ezno-dumat-ob-uhode-v-aziyu/
Валерий Кечинов
Футбол
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 И В Н П +/- О
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 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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