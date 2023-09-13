Кечинов: «Наш чемпионат деградирует — надо серьезно думать об уходе в Азию»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на слова главного тренера сборной России Валерия Карпина о том, что российским игрокам надо уезжать в Европу.

«Он говорит о том, что наш чемпионат деградирует, в нем футболисты не растут. Карпин именно это и хотел сказать. Наш чемпионат — слабый, даже тот же турецкий сейчас гораздо сильнее РПЛ», — приводит «РБ Спорт» слова Кечинова.

Также он поделился мнением о том, нужно ли РФС уходить в Азию.

«Думать об этом в любом случае надо. Сейчас нет понимания, когда мы вернемся в УЕФА. Потому что без официальных международных игр мы не будем расти, будем видеть то, что происходит сейчас. И если есть понимание, что в ближайшие десять лет нам в Европе ничего не светит, надо серьезно думать об уходе в Азию», — добавил специалист.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

В конце прошлого года исполком РФС несколько раз собирался для обсуждения вопроса перехода в Азиатскую конфедерацию, однако не принял окончательного решения.