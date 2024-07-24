Кечинов считает, что Соболев способен выиграть конкуренцию у Кассьерры в «Зените»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном переходе нападающего красно-белых Александра Соболева в «Зенит».

«Если переход состоится, то Соболев может выиграть конкуренцию за место в основе, но будет тяжело. Там помимо Касьерры, который много забивает и был лучшим бомбардиром «Зенита» в прошлом сезоне, есть еще и Сергеев. Он тоже обладает бомбардирскими талантами, и даже он не всегда играет. Шансы у него будут, но воспользуется ли он ими, это мы посмотрим», — сказал Кечинов «СЭ».

23 июля спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал заявил, что Соболев отстранен от тренировок с первой командой по решению клуба.

Денис Сафронов