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Сегодня, 12:00

Кечинов считает, что Соболев способен выиграть конкуренцию у Кассьерры в «Зените»

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Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном переходе нападающего красно-белых Александра Соболева в «Зенит».

«Если переход состоится, то Соболев может выиграть конкуренцию за место в основе, но будет тяжело. Там помимо Касьерры, который много забивает и был лучшим бомбардиром «Зенита» в прошлом сезоне, есть еще и Сергеев. Он тоже обладает бомбардирскими талантами, и даже он не всегда играет. Шансы у него будут, но воспользуется ли он ими, это мы посмотрим», — сказал Кечинов «СЭ».

23 июля спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал заявил, что Соболев отстранен от тренировок с первой командой по решению клуба.

Денис Сафронов

Александр Соболев
Валерий Кечинов
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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