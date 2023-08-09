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Сегодня, 19:40

Кечинов считает, что «Спартак» должен больше доверять Мелешину

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов заявил, что красно-белым стоит чаще выпускать на поле форварда Павла Мелешина.

«Спартаку», на мой взгляд, надо больше доверять Мелёшину. Очень хороший нападающий, и если к нему будет доверие, то он будет исправно его оправдывать. У него огромное желание, а также есть мастерство и, самое главное, голевое чутьё. Он регулярно забивает, очень хорош в подыгрыше. На данный момент ему надо пользоваться теми шансами, которые выпадают«, — цитирует Кечинова RT.

В текущем сезоне 19-летний форвард дважды выходил на поле, отметившись одним голом. Мелешин отличился в матче против «Пари НН» (5:4) в FONBET Кубке России.

Источник: RT
Валерий Кечинов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Павел Мелешин
0
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