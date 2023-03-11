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Кечинов считает, что «Спартак» должен обыгрывать «Факел»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от матча 19-го тура РПЛ, в котором красно-белые сыграют с «Факелом».

«Несмотря на то, что в прошлом туре Мешков убил практически всю интригу в чемпионской гонке, в любом случае «Спартаку» нужно выходить и играть. У команды есть и рисунок игры, и комбинационная зрелищность. Забивают прекрасные мячи. Нужно продолжать в таком же ракурсе. Но легких игр не стоит ожидать. Мы посмотрели на «Урал» — команда приехала, она тактически здорово обучена. Футболисты есть мастеровитые, которые могут решить тот или иной эпизод. Поэтому все то же самое сейчас будет и с «Факелом». Приедет отлично подготовленная команда. Они два-три месяца целенаправленно готовились. Там тоже есть футболисты, которые могу решить своим мастерством. Будет непросто, но «Спартак», при всем уважении к «Факелу», должен обыгрывать эту команду», — сказал Кечинов «СЭ».

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков в 18 матчах. «Факел» располагается на 14-й строчке — 14 очков.

Матч «Спартак» — «Факел» пройдет 11 марта на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 16.30 по московскому времени.

Валерий Кечинов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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