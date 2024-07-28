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Сегодня, 18:44

Кечинов считает, что «Спартак» может стать достойным конкурентом «Зениту»

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Экс-полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов в комментарии для «СЭ» поделился впечатлениями от победы красно-белых в матче 2-го тура РПЛ с «Химками» (3:1).

«Результатом я, конечно же, доволен. Сравнивать эту игру с матчем против «Оренбурга» не получается, что радует. Ведь та встреча была провальной. Сегодня очень многое получилось, много создавалось моментов, и еще в первом тайме были моменты, чтобы забить: момент с штангой и незабитый пенальти. Но во втором тайме наконец-то случился гол, который стал переломным. У «Химок» после него вообще перестало что-либо получаться, а «Спартак», наоборот, стал играть еще лучше. Он стал более раскрепощенным, стало появляться еще больше моментов и отличных комбинаций, которые оказались реализованы», — сказал Кечинов «СЭ».

Экс-полузащитник «Спартака» также объяснил, в каких компонентах игры красно-белым необходимо прибавлять.

«Одозначно, «Спартаку» есть куда расти. Во-первых, нужно стабилизировать результаты, чтобы не повторить прошлый сезон, когда одну игру проводят хорошо, а следующую проваливают. Нужно держать определенный уровень. Ну и во-вторых, нужно найти баланс. Чтобы и в нападении, и в центре поля, и в обороне был порядок, и чтобы были футболисты, которые надежно контролируют игру и мяч. Если команда продолжит играть так, или даже лучше, то у «Зенита» появится достойный конкурент», — добавил Кечинов.

5 августа «Спартак» сыграет с «Крыльями Советов» в матче 3-го тура РПЛ. «Химки» двумя днями ранее встретятся с «Рубином» на выезде.

Денис Сафронов

Валерий Кечинов
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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