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Сегодня, 22:06

Кечинов считает, что «Спартак» победил «Балтику» за счет индивидуального мастерства Промеса и Игнатова

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу команды в матче 2-го тура РПЛ против «Балтики» (2:1).

«Сегодня, можно сказать, «Спартак» победил за счет индивидуального мастерства некоторых игроков группы атаки. Промес забил и отдал голевую, плюс Игнатов сделал прекрасную передачу на второй гол. Если оценивать игру в атаке, то она была не такой яркой, как мы привыкли. В обороне все было неплохо, но в конце опять потеряли концентрацию. Надеюсь, еще одного игрока приобретут в центр обороны. Верю, что с каждым матчем команда будет прибавлять», — сказал Кечинов «СЭ».

«Спартак» поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 6 очков за 2 тура. «Балтика» находится на 15-м месте, проиграв два первых матча сезона-2023/24 РПЛ.

Валерий Кечинов
Квинси Промес
Михаил Игнатов
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
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