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Сегодня, 17:15

Кечинов считает, что «Спартак» сделает все, чтобы Промес не вернулся в команду

Камила Абдурахманова
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Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов оценил шансы Квинси Промеса, который в скором времени может покинуть ОАЭ, на возвращение в клуб.

«Встроить Промеса в игру нынешнего «Спартака», конечно, можно. Но, мне кажется, такого не произойдет, в том смысле, что его возвращение маловероятно. В связи с тем, что с ним происходило в последнее время, я не думаю, что такое возможно. Полагаю, клуб сделает все, чтобы этого не случилось», — рассказал Кечинов «РБ Спорт».

Промес играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год и с 2021 по 2024 год. В общей сложности он провел за команду 235 матчей, забил 114 голов и отдал 59 результативных передач.

Источник: «РБ Спорт»
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Валерий Кечинов
Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
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