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Сегодня, 10:23

Кечинов считает, что «Спартак» сможет побороться за чемпионство

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о возможной чемпионской гонке в РПЛ.

«Чемпионская гонка не закончена. «Зенит» будет терять очки. Если выпадают у них лидеры, то команда не показывает отличный футбол. Будут потери кадровые и очковые у питерцев. Главное, чтобы «Спартак» и другие клубы постоянно набирали очки. Так что нас еще ожидает золотая гонка», — сказал Кечинов корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

В 11-м туре «Зенит» победил «Ростов» (3:1) и занимает первое место в чемпионате, набрав 29 очков. «Спартак» обыграл «Нижний Новгород» (2:1), набрал 22 очка и поднялся на четвертую строчку.

Валерий Кечинов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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