Кечинов: «На мой взгляд, «Спартаку» будет играть намного проще, чем «Зениту»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов рассказал, что может повлиять на игру красно-белых в матче 26-го тура РПЛ с «Зенитом».

«На мой взгляд, «Спартаку» будет играть намного проще, чем «Зениту». Красно-белые приедут на матч раскрепощенными, потому что результат особо не довлеет над командой. Второе место все равно, по сути, ничего не дает, кроме серебряных медалей. В еврокубках сейчас не сыграть. Поэтому команда Гильермо Абаскаля должна выйти с хорошим настроем на поле «Газпром Арены» и показать тот футбол, в который она умеет играть. Так что я не сомневаюсь, что у «Спартака» будут моменты в этом матче», — цитирует Кечинова RT.

7 мая «Зенит» на своем поле примет «Спартак» в матче 26-го тура РПЛ. После 25 туров команда из Санкт-Петербурга сохраняет лидерство в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 61 очко. Красно-белые с 49 очками занимают третье место.