Кечинов считает, что «Спартаку» летом стоит продать кого-то из нападающих

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов в комментарии для «СЭ» поделился мнением о возможном возвращении в клуб нападающих Шамара Николсона и Кейта Бальде.

«Уверен, что четырех нападающих клуб держать не будет, поэтому с кем-то придется попрощаться. Возможно, «Спартак» продаст одного, а может, сразу и двух нападающих. Есть вероятность, что и Бальде, и Николсон окончательно покинут команду летом и клуб возьмет кого-нибудь другого. Того, кто будет забивать и завершать атаки, так как у команды с этим сейчас проблемы. Промеса давно нет, Соболев приболел, Угальде пока не оправдывает огромные деньги, вложенные в него», — сказал Кечинов «СЭ».

Николсон перешел в «Клермон» на правах аренды осенью 2023 года. За французский клуб 27-летний игрок провел 28 матчей, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.

На счету 29-летнего Бальде, выступающего за «Эспаньол» на правах аренды, 1 голевая передача в 22 сыгранных встречах.

(Денис Сафронов)