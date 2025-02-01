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Сегодня, 03:13

Кечинов: «Если «Спартаку» кого-то и искать, то игроков обороны»»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением об игре московской команды в защите.

«Мы видим, что у «Спартака» есть проблемы в обороне. Команда постоянно пропускает мячи. Как и «Краснодар». И вообще я сейчас смотрю, нет таких игр, в которых счет был бы 0:0. Есть такая тенденция. Это происходит и в топовых чемпионатах, и в РПЛ, и в Лиге чемпионов. Сейчас есть проблемы с защитниками. Посмотрите, сколько мячей забивается. Очень много. И это головная боль для тренера. Поэтому если кого-то и искать на данном этапе, то игроков обороны», — приводит слова Кечинова «Евро-Футбол.Ру».

«Спартак» после 18 туров занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 37 очков.

Источник: Евро-Футбол.Ру
Валерий Кечинов
ФК Спартак (Москва)
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