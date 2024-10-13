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Сегодня, 14:17

Кечинов считает, что «Спартаку» нужна была контрольная игра в международную паузу

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов предположил, пойдет ли красно-белым на пользу двухнедельная пауза в РПЛ.

«Сложно сейчас говорить о том, пойдет ли «Спартаку» на пользу эта пауза — это покажут только следующие игры. Но я думаю, что те футболисты, которые остались в распоряжении Станковича, не сидели и не валяли дурака, а все-таки проводили тренировочный цикл. По-хорошему, надо было бы в эти выходные провести какую-то контрольную игру с серьезным соперником. Вот как «Зенит» сыграл с «Войводиной» — у петербуржцев всегда есть соперник на такие паузы. И особо ничего не нарушается, просто потом, когда игроки возвращаются из сборных, надо собрать их воедино, скажем так, скомпоновать, и они уже готовы», — цитирует Кечинова «РБ Спорт».

По итогам 11 туров «Спартак» с 19 очками располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч московская команда проведет дома против «Краснодара». Игра состоится 19 октября.

Источник: РБ Спорт
Валерий Кечинов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)

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