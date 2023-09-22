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Сегодня, 19:43

Кечинов считает, что у Лички будет желание взять реванш у «Спартака» после матча FONBET Кубка России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов высказался о предстоящем матче девятого тура РПЛ с «Динамо».

«Лично для меня фаворитом в предстоящем дерби является «Спартак». Состав у команды сейчас более сильный, чем у «Динамо». Но что еще важнее, по уровню игры, особенно в атаке, красно-белые также выглядят более предпочтительно. Если говорить об обороне, спартаковцам удалось провести два последних матча без пропущенных голов, но утверждать, что это будет вдолгую, пока опрометчиво. У бело-голубых тоже не все гладко при действиях в защите, чем можно будет воспользоваться. Уверен, что у Лички будет присутствовать огромное желание взять реванш после столь разгромного поражения в матче за Кубок России и его слов по окончании встречи», — приводит слова Кечинова RT.

После 8 туров РПЛ «Спартак» с 13 очками занимает 6-е место. В 9-м туре красно-белые сыграют с «Динамо». Матч состоится 23 сентября на «Открытие Банк Арене» и начнется в 19.00 мск.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1207287-kechinov-lichka-spartak
Валерий Кечинов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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