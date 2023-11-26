Кечинов считает правильным решение не переносить из-за снегопада игру «Спартака» с «Балтикой»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов поделился мыслями о погодных условиях в матче 16-го тура РПЛ между красно-белыми и «Балтикой» (2:0).

Перед началом встречи, которая прошла 25 ноября в Калининграде на «Ростех Арене», пошел сильный снегопад.

«Я не увидел вчера в матче такой явной проблемы из-за снегопада. Хотя в некоторых моментах и было трудновато, однако мяч катился и переносить игру однозначно не стоило. В России такой климат и, когда составляется календарь, все понимают, что в конце ноября может пойти снег. К такому нужно быть готовым», — цитирует Кечинова RT.

Он также рассказал о своем опыте участия в снежных матчах.

«В наше время вообще были картофельные поля в ноябре или и вовсе обледенелые, когда еще не было подогрева. Мы выходили на матчи в так называемых сороконожках, кроссовках с мелкими шипами. Вчера были абсолютно нормальные условия», — добавил экс-футболист.

«Спартак» набрал 27 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Балтика» располагается на 15-й строчке с 12 очками.