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Сегодня, 17:57

Кечинов считает правильным решение не переносить из-за снегопада игру «Спартака» с «Балтикой»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов поделился мыслями о погодных условиях в матче 16-го тура РПЛ между красно-белыми и «Балтикой» (2:0).

Перед началом встречи, которая прошла 25 ноября в Калининграде на «Ростех Арене», пошел сильный снегопад.

«Я не увидел вчера в матче такой явной проблемы из-за снегопада. Хотя в некоторых моментах и было трудновато, однако мяч катился и переносить игру однозначно не стоило. В России такой климат и, когда составляется календарь, все понимают, что в конце ноября может пойти снег. К такому нужно быть готовым», — цитирует Кечинова RT.

Он также рассказал о своем опыте участия в снежных матчах.

«В наше время вообще были картофельные поля в ноябре или и вовсе обледенелые, когда еще не было подогрева. Мы выходили на матчи в так называемых сороконожках, кроссовках с мелкими шипами. Вчера были абсолютно нормальные условия», — добавил экс-футболист.

«Спартак» набрал 27 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Балтика» располагается на 15-й строчке с 12 очками.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1236721-kechinov-snegopad-spartak-baltika
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
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