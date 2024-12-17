Кечинов считает Угальде лучшим футболистом года

Футбольный эксперт Валерий Кечинов поделился мнением о лучшем футболисте года.

— Я не очень хорошо помню прошлый сезон, — приводит слова Кечинова «Евро-Футбол.ру». — На данный момент, я бы назвал Угальде. Сейчас он идет лучшим бомбардиром нашего чемпионата. Кроме того, он проделывал огромный объем работы, который помог «Спартаку» достигать хороших результатов.

Сейчас это футболист номер один в РПЛ по значимости и по яркости. На второе место я бы поставил Батракова. Он тоже очень ярко играл в «Локомотиве», выделялся. Да, у него были и неудачные матчи. Но это молодой парень. Поэтому его нестабильность вполне оправдана.

— В итоге победил Головин. Что об этом думаете?

— Я практически вообще не смотрю игры «Монако». А если говорить про его выступления за сборную России, то с такими соперниками любой был бы лучшим.

— Видимо, специалисты исходили и из уровня сложности чемпионата, в котором он выступает.

— Возможно. Он играет в серьезном чемпионате и клубе, который участвует в Лиге чемпионов. Но я исхожу из того, что вижу своими глазами.

Угальде выступает за «Спартак» с января 2024 года. За московский клуб 22-летний костариканец провел 38 матчей, в которых забил 17 голов и сделал 3 результативные передачи.