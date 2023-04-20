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Кечинов считает возможный уход Николсона потерей для «Спартака»

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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на возможный уход нападающего Шамара Николсона в летнее трансферное окно.

«Если «Спартак» сам хочет продать Николсона и готов это сделать, значит он не особо нужен клубу. Как по мне, Шамар — нормальная боевая единица. Во всех матчах, в которых он принимал участие, он старался и напрягался. Иногда Николсон забивает, иногда отдает. Если тренерский штаб решил, что его можно отпустить в случае предложения от какой-то команды летом, то так и будет. Если тренерский штаб считает, что в группе атаки «Спартака» есть футболисты сильнее Шамара, значит решение — продавать. 5-6 миллионов евро — приемлемые деньги за Николсона», — приводит слова Кечинова Metaratings.ru.

Николсон перешел в «Спартак» из «Шарлеруа» в январе 2022 года за 8 миллионов евро. В нынешнем сезоне нападающий провел 22 матча за «красно-белых», забил четыре гола и сделал две результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего футболиста в 6,5 миллионов евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/kechinov-nikolson-zabivaet-i-otdayot-shamar-normalnaya-boevaya-edinica-244835/
Валерий Кечинов
ФК Спартак (Москва)
Шамар Николсон
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