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Сегодня, 15:58

Кечинов удивлен решению КДК не дисквалифицировать Клаудиньо перед матчем со «Спартаком»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов в комментарии «СЭ» отреагировал на решение КДК РФС не дисквалифицировать Клаудиньо за мат в сторону резервного арбитра во время матча 5-го тура «Химки» — «Зенит» (1:1).

«Правила, законы должны быть одинаковы для всех. Не должно быть двойных стандартов», — сказал Кечинов «СЭ».

«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 13 очками после 5 туров, опережая идущее вторым московское «Динамо» на 1 балл.

В 6-м туре «Зенит» встретится со «Спартаком». Матч пройдет 24 августа в Санкт-Петербурге, начало — в 17:30 по московскому времени.

Константин Передерий

Валерий Кечинов
Клаудиньо
ФК Зенит
КДК
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