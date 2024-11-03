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Сегодня, 12:50

Кечинов уверен, что полузащитник «Спартака» Литвинов не заслужил красную карточку в матче с ЦСКА

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Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился с «СЭ» мнением о драке в матче 14-го тура РПЛ между красно-белыми и ЦСКА (2:0).

На 54-й минуте встречи на поле начался массовый конфликт. В ходе стычки защитник красно-синих Виллиан Роша повел себя агрессивно, схватил рукой за лицо Наиля Умярова, а затем, отбиваясь от соперников, отмахнулся рукой, нанеся удар одному из спартаковцев.

После драки главный арбитр встречи Алексей Сухой удалил Рошу и полузащитника спартаковцев Руслана Литвинова, который левой рукой хватал защитника ЦСКА за лицо и отпихивал его.

«Считаю, что там не было удара по лицу, это была самооборона. Да, Литвинов взял Рошу за лицо, но он его не ударил, а отодвинул. Я не увидел какой-то серьезной агрессии. Он видел, что Роша бьет наотмашь, и у него сработала реакция, чтобы обезопасить свое лицо. Поэтому я уверен, что это не красная карточка», — сказал Кечинов «СЭ».

«Спартак» набрал 25 очков и занимает 5-е место в таблице РПЛ. Команда Деяна Станковича обошла ЦСКА, который с 24 очками расположился на 6-й строчке.

(Денис Сафронов)

Валерий Кечинов
Руслан Литвинов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)

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