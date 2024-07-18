Кечинов: «Зениту» вновь никто не помешает стать чемпионом»

Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился с «СЭ» ожиданиями от сезона-2024/25 в РПЛ.

«Хотелось бы, чтобы этот сезон был, как минимум, как предыдущий. Но, наверное, «Зениту» вновь никто не помешает стать чемпионом. Как мы видим, «Зенит» усилился и теперь у него футболистов на два состава, причем очень приличных.

К сожалению, ни «Динамо», ни «Краснодар», ни другие клубы так не усилились. Конечно, все мы хотели бы, чтобы была такая же интрига, как в прошлом сезоне, но чтобы кто-то другой выиграл чемпионство — это вряд ли», — сказал Кечинов «СЭ».

Чемпионат России-2024/25 стартует 20 июля. Матчи 1-го тура пройдут с 20 по 22 июля.

«Зенит» выигрывал РПЛ в шести предыдущих сезонах.

(Денис Сафронов)