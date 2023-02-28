Кечинов верит в чемпионство «Спартака» в нынешнем сезоне

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов оценил перспективы московской команде в весенней части сезона, а также отметил высокие шансы на победу в FONBET Кубке России.

«Спартак» находится в отличной форме. Во вчерашнем матче мы увидели очень интенсивную игру от «красно-белых». Это говорит, что команда в оптимальной форме. У «Спартака» есть своя игра, и понятно, за счет чего команда хочет добиваться результата. Естественно, если при такой игре они не будут терять очки, то могут потягаться с «Зенитом», ведь до петербуржцев всего шесть очков. А я верю, что «сине-бело-голубые» будут проигрывать, поэтому у «Спартака» будет свой шанс. Я верю в чемпионство «Спартака» в этом сезоне. А на победу в Кубке России у ребят, вообще, отличные шансы, ведь они уже в полуфинале", — приводит слова Кечинова Metaratings.ru.

Оба матча 1/4 финала FONBET Кубка России завершились победой «Спартака». Красно-белые вышли в полуфинал Пути РПЛ, а «Локомотив» продолжит борьбу во втором этапе четвертьфинала Пути регионов.

После 17 туров «Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. Лидирует — «Зенит» (42 очка).