Кечинов выделил фаворитов в борьбе за чемпионство в РПЛ

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о том, какие команды будут бороться за чемпионство в РПЛ.

«Если говорить о чемпионской гонке, то «Зенит» — это безоговорочный фаворит. Следом идут ЦСКА и «Спартак». Думал, что еще «Динамо» поборется, но они в первом туре выглядели неубедительно. «Краснодар» однозначно будет бороться за призовые позиции», — цитирует Кечинова Betonmobile.ru.

Новый сезон РПЛ стартовал на прошлой неделе. После первого тура лидером чемпионата по дополнительным показателям является «Краснодар», обыгравший в первом туре «Динамо» (3:1).