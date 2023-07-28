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Сегодня, 21:57

Кечинов выделил фаворитов в борьбе за чемпионство в РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о том, какие команды будут бороться за чемпионство в РПЛ.

«Если говорить о чемпионской гонке, то «Зенит» — это безоговорочный фаворит. Следом идут ЦСКА и «Спартак». Думал, что еще «Динамо» поборется, но они в первом туре выглядели неубедительно. «Краснодар» однозначно будет бороться за призовые позиции», — цитирует Кечинова Betonmobile.ru.

Новый сезон РПЛ стартовал на прошлой неделе. После первого тура лидером чемпионата по дополнительным показателям является «Краснодар», обыгравший в первом туре «Динамо» (3:1).

Источник: Betonmobile.ru
Валерий Кечинов
Футбол
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