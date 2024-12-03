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Сегодня, 04:33

Кечинов — об Угальде: «Почувствовал уверенность, сейчас его игра впечатляет»

Даниил Аршавский
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Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал игру нападающего красно-белых Манфреда Угальде в матче 17-го тура РПЛ с «Краснодаром» (3:0).

«Я думал, что «Спартак» может выиграть, но был уверен, что это будет сделать очень тяжело. Сказалось индивидуальное мастерство лидеров команды: Угальде, Барко, Бонгонды. Манфред Почувствовал уверенность, игра пошла, начал забивать. И поехало все по накатанной. Может ли Угальде зимой перейти в другой клуб? Если предложат серьезные деньги, его отпустят. Всегда нужно продавать игрока, когда он на пике формы и за него готовы хорошо заплатить. Никто не знает, будет он в дальнейшем приносить ту же пользу или нет. Но сейчас его игра впечатляет», — цитирует Кечинова «Евро-Футбол.Ру».

22-летний костариканский нападающий присоединился к «Спартаку» 29 января 2024 года. В текущем сезоне Угальде забил 15 голов и отдал 3 результативные передачи в 21 матче за красно-белых во всех турнирах.

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Валерий Кечинов
Манфред Угальде
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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