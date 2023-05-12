КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:39

Кечинов — об отсутствии Дуарте в матче с «Химками»: «В данный момент это все-так плюс для «Спартака»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший форвард «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о том, каким будет матч красно-белых против «Химок» в 27-м туре РПЛ.

«Легкой прогулки в этом матче у «Спартака» в любом случае не будет — пока у «Химок» есть хотя бы минимальные шансы сохранить прописку в РПЛ, команда будет за них цепляться. Так что для красно-белых будет тяжелая игра. Хотя «Спартак», конечно, на голову сильнее оппонентов, просто эту силу и мощь надо показать на поле и воплотить в результат», — приводит «РБ Спорт» слова Кечинова.

Также он высказался о том, что защитник московской команды Алексис Дуарте пропустит игру.

«Наверное, в данный момент все-так плюс. Потому что мы видели в каждой игре какие-то недочеты, ошибки у этого футболиста. Если говорить прямо, он еще не попал в командную игру, в рисунок, в схему. Я, по крайней мере, не вижу его ключевым, полноценным защитником «Спартака», — добавил специалист.

Дуарте получил красную карточку в матче 26-го тура чемпионата России против «Зенита» (2:3), поэтому не сыграет с «Химками».

Матч между «Спартаком» и подмосковной командой пройдет 13 мая в 14.00 по московскому времени. На данный момент красно-белые занимают 4-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 49 очков. «Химки» с 17 очками идут на предпоследней позиции.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-kechinov-otsutstvie-duarte-v-matche-s-himkami-e-to-plyus-dlya-spartaka/
Валерий Кечинов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
Алексис Дуарте
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Звездам российского фехтования не дали допуск за границу. За это надо «благодарить» МОК
Сергей Анохин: «Наша дружба с Писаревым началась с драки»
В посольстве РФ обвинили Запад в создании помех зерновой сделке
Украинские боевики выпустили пять снарядов по Донецку
Российские военнослужащие спасли в Артемовске семью с новорожденным
Чего удалось достичь в этой сфере за последние 20 лет: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Зенит» — «Краснодар» и другие матчи
Балахнин считает, что «Ростову» не хватает опыта и класса для второго места по итогам сезона РПЛ
Рианчо: «Спартак», какими бы ни были результаты в этом сезоне, не увольняйте Абаскаля»
Веденеев считает, что «Зенит» не покажет свой лучший футбол против «Краснодара»
Гладилин: «Спартаку» надо настраиваться, как на «Зенит», чтобы победить «Химки»
Селюк рассказал, из-за чего клубы РПЛ проигрывают конкуренцию «Зениту»
Тарасов: «Бороться за чемпионство и Кубок — такая задача должна быть у Дзюбы и «Локо» в следующем сезоне»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Веденеев считает, что «Зенит» не покажет свой лучший футбол против «Краснодара»

Тренер «Зенита» Оливейра: «Мы уже год играем без Дзюбы — всем довольны и забиваем больше»