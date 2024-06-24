Кечинов выступил против возвращения Квинси Промеса в «Спартак»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с «СЭ» высказался о возможном возвращении нападающего красно-белых Квинси Промеса в Россию.

По информации Legalbet, в ближайшее время нападающий «Спартака» вернется в Россию. Вопрос решался на уровне министерств двух государств.

«Давайте обсуждать это, когда Квинси вернется в Россию. А если получится так, что не вернется? Для репутации «Спартаку», конечно же, не нужно возвращать Квинси. Однозначно нет. Но я не знаю, как на это смотрит руководство, ведь, несмотря ни на что, он сделал очень много для команды. Но в любом случае возвращение Промеса в «Спартак» — это не очень хорошо», — сказал Кечинов «СЭ».

В феврале Промес был задержан в ОАЭ, куда прилетел на сборы со «Спартаком», из-за местного правонарушения. Однако позже Нидерланды попросили экстрадиции нападающего, который на родине приговорен суммарно к 7,5 года заключения по двум уголовным делам, поэтому футболист не мог покинуть Дубай даже после закрытия дела о ДТП.

Промес вернулся в московский клуб в 2021 году. В сезоне-2023/24 он провел за «Спартак» 21 матч, забил 8 мячей и отдал 8 голевых передач.

Денис Сафронов