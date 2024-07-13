Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:28

Кечинов заявил, что англичане недостойны стать победителями Евро-2024

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от финала чемпионата Европы, в котором сыграют сборные Англии и Испании.

— Англия играет на этом чемпионате Европы неброско, не ярко, не красиво, но тихой сапой потихонечку-потихонечку дошла до финала. Есть справедливость или нет, каждый видит ее по-своему. Я считаю, что не по делу Англия вышла в финал, потому что в игре со Швейцарией она были слабее. И во многих других играх то же самое. Что я ожидаю видеть в финале? По футболистам у Англии, конечно же, мировые звезды, это и Кейн, и Фоден, и Беллингем, там все понятно, но именно вот командная игра у Испании, конечно, более сбалансирована, и эта команда играет в более атакующий футбол, чем нежели англичане. И, наверное, как-то так красивее, поизящнее как-то испанцы выглядят. Поэтому здесь мой фаворит однозначно это Испания, потому что не может столько быть фарта у сборной Англии. Англичане просто недостойны стать победителями этого Евро. Я буду разочарован, если это произойдет, — цитирует Кечинова «РБ Спорт».

Финал Евро-2024 между сборными Англии и Испании состоится в воскресенье, 14 июля, на Олимпийском стадионе в Берлине. Начало — в 22.00 мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-kechinov-anglichane-nedostojny-stat-pobeditelyami-e-togo-evro/
Валерий Кечинов
Сборная Англии по футболу
Сборная Испании по футболу
1
0
Читайте также
День рыбака отметят в России 14 июля
Игрок сборной Англии Александр-Арнолд встречается с дочерью Джуда Лоу
Премьер Австралии призвал РФ «отступить» от защиты арестованных россиян
Соболев ужасен, основа Станковича без ударов и атак, Личка может бросить вызов «Зениту». Что произошло в матче «Динамо» - «Спартак»
ТАСС назвал попадание птиц причиной отказа двигателей упавшего SSJ 100
Сын убитой медведем дрессировщицы рассказал о причине агрессии животного
Популярное видео
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Финал Евро-2024 Испания — Англия: основные материалы о решающей игре
Дмитрий Черышев о критике сборной Англии: «Они всегда играли прагматично»
Де ла Фуэнте — о матче с Англией: «Между победой и поражением очень тонкая грань, особенно в финале»
Колыванов считает, что сборная Испании больше Англии заслужила победу на Евро-2024
Луиш Фигу оценил игровое время Роналду на Евро-2024
Индзаги считает, что сборная Италии еще проявит себя при Спалетти
Саутгейт об игре Англии на Евро-2024: «Считаю, мы подняли авторитет английского футбола»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Жирков: «Хотел бы встретиться со Сталиным — интересная личность»

Жирков назвал топ-5 мощных трансферов российских игроков в Европу