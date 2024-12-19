Кечинов: «Нулевая результативность Соболева в «Зените» была ожидаема»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов рассказал о том, что не испытал особых разочарований по ходу первой части сезона РПЛ.

— Особых разочарований по итогам первой части РПЛ не припоминаю, в принципе, все те команды, кто должен быть наверху, они там и есть плюс-минус. Может быть, только ЦСКА мог быть где-то повыше, — сказал Кечинов.

— А нулевая результативность Соболева за «Зенит» — не разочарование?

— Для меня — нет. Это было ожидаемо в большей степени. Когда Соболев переходил в «Зенит», я говорил, что ему будет там тяжело. Во-первых — стан принципиального соперника, понятно было, что будет давление со стороны болельщиков. И ему там приходится очень тяжело. Но все равно при этом я думаю, что он еще заиграет в «Зените». А пока он играет мало, редко выходит в стартовом составе. От этого нет уверенности. Ну и все же, в кубковых играх он все же забивал, — «РБ Спорт».

После перехода в «Зенит» Александр Соболев вышел на поле в 12 играх РПЛ и не отметился ни одним результативным действием. В кубковых играх на счету форварда два мяча и две результативные передачи.