Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о работе Андрея Мовсесьяна в ЦСКА.
«Мовсесьяна я прежде всего считаю спартаковцем. Потому что он воспитанник академии и долгое время играл в дубле, находился под основной. Да, он работал в ЦСКА. И что такого? Много кто где работал. Ничего такого в этом не вижу», — сказал Кечинов «СЭ».
Последним местом работы специалиста был ЦСКА, где он занимал должности селекционера и спортивного директора с 2012 по 2024 год.
Будучи игроком, Мовсесьян провел 127 матчей за дубль красно-белых.
