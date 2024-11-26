Кечинов заявил, что Угальде может приносить «Спартаку» еще больше пользы

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов рассказал о прогрессе Манфреда Угальде и ближайших перспективах красно-белых.

— Для вас Угальде стал открытием в этом сезоне?

— Да. Если учитывать, что в прошлом сезоне мы ждали от него хотя бы каких-то голевых действий, но ничего не дождались. С приходом Станковича, который в него поверил и стал постоянно ставить его в состав, а потом и Барко, он начал раскрывать свои самые лучшие качества, стал забивать, отдавать.

— У «Спартака» уже четыре подряд победы в чемпионате с общим счетом 13:2. «Быки» еще не проигрывали в этом сезоне. Что нужно сделать «Спартаку», чтобы победить?

— Выдать свой лучший матч. Жду, что лидеры проявят себя еще убедительнее: Барко, Угальде. Хотя после четырех забитых мячей куда еще лучше? Но Угальде может принести еще больше пользы. Даже не в плане забитых мячей. Он может выполнить еще больший объем работы. Тогда шансы набрать очки в игре с южанами будут хорошие, — приводит слова Кечинова «Евро-Футбол.Ру».

В текущем сезоне 22-летний костариканец провел 16 матчей в РПЛ, в которых забил 12 голов и сделал 3 результативные передачи. «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 31 очком.