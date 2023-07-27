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Сегодня, 16:15

Кечинов заявил, что уход Малкома повлияет на игру «Зенита» только на старте сезона

Виктория Кравченко
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Экс-игрок сборной России по футболу Валерий Кечинов рассказал, как уход нападающего Малкома повлияет на игру «Зенита» в чемпионате России.

«То, что «Зенит» после ухода Малкома станет слабее, это однозначно. В последнем сезоне он был лидером команды, лучшим бомбардиром и игроком. Будет сложно заменить его сразу. Но у «Зенита» есть приличная обойма, как и российских, так и иностранных футболистов. На первых порах будет заметно отсутствие Малкома, но потом все это нивелируется. Если брать первый тур, то «Зенит» пока сильнее остальных клубов. Видно, что у них есть некая солидность присуще топовым командам. Вроде игра у них не очень идет, но было понятно, что все равно они выиграют», — цитирует Кечинова Betonmobile.ru.

В ближайшее время «Аль-Хиляль» объявит о переходе игрока.

Малком выступал за «Зенит» с августа 2019 года. Контракт с клубом из Санкт-Петербурга действовал до конца июня 2027 года. Всего на счету Малкома 42 гола и 24 результативные передачи в 109 матчах за «Зенит».

В феврале 2023 года 26-летний бразилец получил российское гражданство.

Источник: https://betonmobile.ru/kechinov-schitaet-chto-uhod-malkoma-povliyaet-na-igru-zenita-tolko-na-starte-sezona
Валерий Кечинов
Малком Филипе (Малком)
ФК Зенит
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  • Ilya Gudman

    Кечинов один из немногих бывших спартаковцев кто адекватен , респект :thumbsup:

    27.07.2023

  • makhin.andrej

    Вообще не повлияет. Даже в начале сезона. У Зенита есть системообразующий Клаудиньо, который гораздо важнее Малкома. А с набором формы Марио и новичков всё пойдёт в привычном ключе. И забивать будет кому - Касьерра проснулся...

    27.07.2023

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