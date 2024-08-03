Кечинов ждет от «Спартака» победы в матче против «Крыльев Советов»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 3-го тура РПЛ между красно-белыми и «Крыльями Советов».

«Нам стоит ждать великолепной и, надеюсь, результативной игры и победы «Спартака». «Спартак» сейчас провел два хороших матча, в которых они уверенно выиграли и показали нормальный футбол. Про «Крылья Советов» так сказать не могу, потому что они по делу проиграли последние три игры и сейчас находятся в не самом лучшем состоянии, как психологически, так и физически», — сказал Кечинов «СЭ».

Команда Станковича примет самарцев в понедельник, 5 августа. Начало — в 20:00 мск.

(Константин Передерий)