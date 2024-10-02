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Сегодня, 12:22

Киберспортсмен KEFIR — об отношении болельщиков «Зенита» к Соболеву: «Его сын сам все сказал»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Двукратный чемпион России по FIFA и болельщик «Спартака» Сергей Никифоров (KEFIR) в разговоре с «СЭ» высказался о переходе нападающего Александра Соболева в «Зенит».

— Какие у вас эмоции от трансфера Соболева?

— Отношусь негативно. Понимаю, почему болельщики «Зенита» не принимают его. Его сын сам все сказал.

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» 30 августа. 27-летний футболист подписал контракт с сине-бело-голубыми на три года с возможностью продления еще на один сезон. С 2020 года игрок выступал за «Спартак», с которым стал обладателем Кубка России (2022).

Александр Соболев
ФК Зенит

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