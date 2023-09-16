Сегодня, 17:02
Защитник ЦСКА Келвен поделился мнение об игре 8-го тура РПЛ против «Крыльев Советов (2:2).
«Был хороший матч. К сожалению, мы пропустили первыми, но дух у команды хороший. Мы отыгрались и были близки к тому, чтобы выиграть матч. Можно сказать, что в моральном плане команда в хорошем состоянии. Будем надеяться, что следующие матчи будут успешными», — сказал Келвен.
Также защитник ЦСКА высказался о своей адаптации в клубе.
«Меня очень хорошо приняли ребята. Мне помогают адаптироваться. Сейчас я еще знакомлюсь с ребятами, узнаю всех по именам и наше взаимопонимание от матча к матчу будет улучшаться. Будем стараться добиваться желаемых результатов», — добавил Келвен.
После матча с «Крыльями» московская команда с 12 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Самарский клуб находится на второй строчке (15 очков).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|12-3
|18
|
2
|Кр. Советов
|8
|4
|3
|1
|19-11
|15
|
3
|Динамо
|8
|4
|3
|1
|16-13
|15
|
4
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|ЦСКА
|8
|3
|3
|2
|16-12
|12
|
7
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
8
|Пари НН
|8
|3
|2
|3
|6-7
|11
|
9
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|11-9
|11
|
10
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|1 : 1
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|2 : 2
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|1 : 1
|16.09
|19:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -