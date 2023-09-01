Келвен — о переходе в ЦСКА: «Я реализовал мечту детства»

Новичок ЦСКА Келвен высказался о переходе в ЦСКА.

«Я чувствую огромное счастье. Я реализовал мечту детства — приехать в Европу и играть в большом клубе. Надеюсь оправдать ожидания и те усилия, которые в меня вкладываются.

Мне все помогают, я был очень хорошо принят. Сейчас мне нужно работать, узнать моих партнеров и бороться, чтобы завоевать место в составе. Играть и завоевывать титулы с ЦСКА.

Я разговаривал с Мойзесом, Виллианом Рошей, я с ними на связи. Они очень хорошие слова говорили о клубе. Я очень счастлив, что я здесь. Хочу наслаждаться моментом вместе с болельщиками. Хочу, чтобы мы провели отличный сезон», — сказал Келвен в интервью пресс-службе ЦСКА.

Армейцы объявили о трансфере 22-летнего бразильца из «Атлетико Паранаэнсе» 1 сентября. Он будет выступать за ЦСКА под 2-м номером. Контракт с ним подписан до конца сезона-2027/28.