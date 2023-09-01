Сегодня, 22:17
Новичок ЦСКА Келвен высказался о переходе в ЦСКА.
«Я чувствую огромное счастье. Я реализовал мечту детства — приехать в Европу и играть в большом клубе. Надеюсь оправдать ожидания и те усилия, которые в меня вкладываются.
Мне все помогают, я был очень хорошо принят. Сейчас мне нужно работать, узнать моих партнеров и бороться, чтобы завоевать место в составе. Играть и завоевывать титулы с ЦСКА.
Я разговаривал с Мойзесом, Виллианом Рошей, я с ними на связи. Они очень хорошие слова говорили о клубе. Я очень счастлив, что я здесь. Хочу наслаждаться моментом вместе с болельщиками. Хочу, чтобы мы провели отличный сезон», — сказал Келвен в интервью пресс-службе ЦСКА.
Армейцы объявили о трансфере 22-летнего бразильца из «Атлетико Паранаэнсе» 1 сентября. Он будет выступать за ЦСКА под 2-м номером. Контракт с ним подписан до конца сезона-2027/28.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|
2
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|
3
|Урал
|6
|4
|1
|1
|8-7
|13
|
4
|Кр. Советов
|6
|3
|2
|1
|14-9
|11
|
5
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
7
|Спартак
|6
|3
|1
|2
|12-10
|10
|
8
|Локомотив
|6
|2
|3
|1
|10-9
|9
|
9
|Ахмат
|6
|2
|1
|3
|9-8
|7
|
10
|Пари НН
|6
|2
|1
|3
|3-5
|7
|
11
|Ростов
|6
|2
|1
|3
|7-12
|7
|
12
|Сочи
|6
|2
|0
|4
|8-8
|6
|
13
|Рубин
|6
|1
|3
|2
|8-13
|6
|
14
|Факел
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
15
|Балтика
|6
|1
|0
|5
|4-10
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
|2.09
|13:00
|
Урал – Ахмат
|- : -
|2.09
|15:15
|
Пари НН – Рубин
|- : -
|2.09
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|2.09
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Сочи
|- : -
|3.09
|15:15
|
Локомотив – Балтика
|- : -
|3.09
|17:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|3.09
|20:00
|
Ростов – Динамо
|- : -