Келвен рассказал, кого из российских футболистов знал до переезда в Москву

Защитник ЦСКА Келвен рассказал, кого из российских футболистов знал до переезда в Москву.

«Уровень лиги очень высокий. Очень боевая лига и серьезные соперники. Высокая интенсивность. Мы будем работать, чтобы соответствовать уровню лиги. Потому что он высокий. До приезда ничего не знал о России. Знал только то, что у нас легендарный вратарь с огромным послужным списком. Сейчас буду узнавать город, страну и историю», — сказал Келвен.

Армейцы объявили о трансфере 22-летнего бразильца из «Атлетико Паранаэнсе» 1 сентября. В ЦСКА он взял себе 2-й номер. Контракт с ним подписан до конца сезона-2027/28.