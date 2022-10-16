Керк заявил, что расстроен из-за ухода Цорна из «Локомотива»

Сегодня, 15:32
Полузащитник «Локомотива» Джирано Керк прокомментировал «СЭ» уход спортивного директора Томаса Цорна из команды.
— Ты приходил в клуб, потому что видел проект Цорна. Сейчас его нет в клубе. Как ты относишься к этому?
— Такие вещи случаются. Вещи меняются. Все, что я могу думать об этом. Изменения происходят по существующим причинам. Вот и все.
— Был ли ты расстроен, когда узнал об этом?
— Да, конечно. Я хочу играть. Но происходит так, как происходит.
8 октября спортивный директор Томас Цорн и главный тренер Йозеф Циннбауэр покинули «Локомотив».
14 октября председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник принял решение подать в отставку. Его место занял Юрий Нагорных.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования