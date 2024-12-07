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Сегодня, 21:05

Керубини не рвется в «Спартак», Лео готов

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Федерико Керубини.
Фото Global Look Press
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Как стало известно «СЭ» из итальянских источников, два кандидата на пост спортивного директора «Спартака» по-разному отнеслись к предложению московского клуба.

53-летний Федерико Керубини, 12 сезонов отработавший в «Ювентусе», без особого энтузиазма отнесся к предложению. Срок его 16-месячной дисквалификации завершился еще летом, и он ждет предложений из серии А или другого чемпионата из европейских топ-5.

Керубини прошел в «Юве» путь от ответственного за молодежный футбол до спортивного директора. В этой роли он выиграл в Турине два титула — Кубок и Суперкубок Италии. Зарплата Керубини составляла в последние два сезона в «Юве» 750 000 евро без учета бонусов. В конце прошлого лета экс-спортдир туринского гранда отказался от работы в «Парме», которая вернулась в серию А.

А вот 49-летний Мауро Лео всерьез воспринял предложение из «Спартака». В роли скаута менеджер работал в «Интере», «Ювентусе» (где пересекся с Керубини) и «Роме». В клубе из столицы Италии Лео два последних сезона провел в роли спортивного директора, но не имел таких широких полномочий, какие были у Керубини в «Ювентусе» до его дисквалификации.

Осенью 2024 года Лео отказался от аналогичной должности в «Хайдуке» из Сплита, а до этого не отклонил оффер из загребского «Динамо». Зарплата Лео в «Роме» была в полтора-два раза ниже, чем у Керубини в «Ювентусе».

Мауро Лео, Фредерико Керубини и&nbsp;Иван Манце. «Спартак» ищет нового спортивного директора. Ждать ли топ-трансферы зимой?
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ФК Спартак (Москва)
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