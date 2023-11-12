Кержаков: «Краснодар» больше играл не на победу, а на то, чтобы не проиграть»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков подвел итоги матча 15-го тура чемпионата России против «Краснодара» (1:1).

— «Краснодар» оставил впечатление команды, которая реально могла бы вас подвинуть?

— Мне кажется, «Краснодар» больше играл не на победу, а на то, чтобы не проиграть — мне так со стороны показалось. Потому что предыдущие игры, которые мы просматривали, они как «Ливерпуль» или «Сити» неслись, сминали соперника, бежали. Сейчас, мне кажется, немножко они побаивались нас, от обороны больше играли, чем обычно.

— Это вы имеете в виду игры этого сезона, что они неслись?

— Соответственно.

— Считается, что этот «Краснодар» при Ивиче стал более прагматичный...

— Прагматичное они стали, потому что пропускают меньше. В плане контратак, если вы посмотрите, какие игроки у них преобладают в команде, это бегущие игроки, условно говоря. Те, которые больше на мячишке, они либо присели, либо реже попадают в состав. Поэтому на быстрые атаки у них ставка идет.

— То, что вы вне списка в сборную, вызывает какие-то эмоции?

— Нет. Отдохну, с семьей побуду, подлечусь — поправлю здоровье.

«Краснодар» набрал 32 очка и завершил первый круг РПЛ на первом месте. «Зенит» идет на второй строчке с 30 баллами.

В следующем туре «быки» 26 ноября сыграют на выезде с «Уралом», а питерцы 25 ноября примут «Сочи»