Кержаков — об откровенном интервью: «Не жалею ни об одном сказанном слове Нобелю»

Главный тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков в интервью «СЭ» ответил на вопросы о его интервью журналисту Нобелю Арустамяну и высказал мнение о том, не закрыла ли его откровенность ему дорогу в РПЛ.

— В 2012 году вы забили победный гол Португалии в отборочном матче ЧМ-2014 с передачи Романа Широкова. Сейчас у вас противоположные общественно-политические позиции. При встрече подадите ему руку?

— Я с ним и так недавно виделся. В очередной раз говорю, что люди вольны выбирать любую позицию. Есть какие-то вещи, в которых я с ним не согласен. Но принимаю то, что для меня норма — одно, а для него — другое. С Ромой я в хороших отношениях. Надеюсь, что и он со мной.

— Не пожалели ли вы о своей откровенности в интервью Нобелю? И как считаете — после него путь в клубы РПЛ для вас закрыт?

— Не думал об этом. Хочу верить, что пока меня не зовут из-за того, что клубы РПЛ не устраивает мой профессиональный уровень. А об интервью не жалею. Ни об одном сказанном слове. Повторяю: каждый волен делать свой выбор.

— Вам самому было бы сейчас интересно работать в РПЛ, когда нет еврокубков?

— Да. В РПЛ уровень выше, чем в чемпионате Сербии.

— Кто-то из футбольных знакомых звонил после того интервью? Кто поддержал, а кто вдруг пропал из поля зрения?

— Плохого никто не писал, все отнеслись нормально. Скажу больше — в Эмиратах видел одного очень известного человека не из мира футбола, который высказал мне слова поддержки.