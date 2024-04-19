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Сегодня, 11:24

Кержаков прокомментировал спорный эпизод со своим участием в матче «Зенита» с «Краснодаром»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, что думает об эпизоде в матче 24-го тура РПЛ с «Краснодаром».

На 90+7-й минуте Кержаков, не сыграв в мяч, шлепнул по голове Хуниора Алонсо.

— «Краснодар» подал апелляцию на эпизод матча с «Зенитом», а вы один из фигурантов дела, якобы был пенальти. Вашими глазами как этот эпизод выглядел и можете ли прокомментировать как-то, что «Краснодар» подал эту апелляцию.

— По моему мнению, если бы я врезался в игрока кулаками, это был бы пенальти. Если бы я целенаправленно играл бы в мячи не успел, а врезался в его голову кулаками, это был бы 11-метровый. Меня грамотно заблокировал Кордоба. Увидев и поняв, что я не добираюсь до мяча, я просто стал прыгать, растопырив ладони, не в голову соперника, а в пространство возможной траектории, по которой пойдет мяч после головы соперника. Как по мне, это не пенальти.

«Краснодар» обратился в ЭСК РФС с просьбой оценить работу арбитра матча 24-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:1) Сергея Иванова.

Краснодарцы обратили внимание на эпизод на 90+7-й минуте встречи, когда, по их мнению, судья ошибочно не наказал петербургский клуб 11-метровым ударом за фол Кержакова.

«Краснодар» — «Зенит»: судья ошибочно не назначил пенальти в ворота гостей. Кержаков снова ударил соперника по голове.

Михаил Кержаков
ФК Зенит
ФК Краснодар
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