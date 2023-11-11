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Сегодня, 15:23

Кержаков рассказал, что в Сербии хорошо отзываются о тренере «Краснодара» Ивиче

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков не удивлен лидерству «Краснодара» в РПЛ, о тренере краснодарской команды Владимире Ивиче хорошо отзываются в Сербии.

«Результаты в РПЛ знаю. Удивил ли «Краснодар»? Я не так плотно слежу. Но знаю, что «Зенит» наверху, недалеко от первого места, команда будет играть с «Краснодаром». Но лидерство «Краснодара» не удивило, команда имеет качественный состав с хорошим тренером, о котором здесь хорошо отзываются», — приводит слова Кержакова ТАСС.

На данный момент «Краснодар» с 31 очком лидирует в турнирной таблице чемпионата России. В 15-м туре «быки» сыграют против «Зенита», идущего на второй позиции в РПЛ с 29 очками.

Матч между командами пройдет 11 ноября в Санкт-Петербурге и начнется в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://tass.ru/sport/19259123
Александр Кержаков
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Марцел Личка
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