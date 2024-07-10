Кержаков: «У меня есть тетрадка, в которой записано, кто и сколько мне должен»

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, часто ли к нему обращались знакомые с предложением открыть совместный бизнес.

«Миллион [раз]. Почти все говорили одно и то же: «Прибыль — 100% годовых!» Я всегда говорю: «Для меня дать деньги — не проблема. Только под расписку или под залог вашей недвижимости». После этого обычно никто не возвращается», — приводит Sport24 слова Кержакова.

Также футболист ответил, дает ли деньги своим приятелям в долг.

«Да. У меня даже есть тетрадка, в которой записано, кто и сколько мне должен. Какая там сумма? Не буду говорить», — добавил он.

Кержаков является воспитанником «Зенита». Всего за основную команду сине-бело-голубых 37-летний вратарь провел 138 матчей, пропустив 119 мячей и 54 раза сыграв на ноль. Вместе с петербургской командой он семь раз становился чемпионом России, а в общей сложности завоевал 16 трофеев.

У голкипера есть старший брат Александр Кержаков, который на данный момент возглавляет «Кайрат».